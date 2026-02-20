Bakan Işıkhan Paylaştı: Kadın İşsizliği 13 Yılın Dibinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının yüzde 11,1’e gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Kadın istihdamında 'İş Pozitif' programının etkili olduğunu vurgulayan Işıkhan, genç ve kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerin süreceğini söyledi.

Işıkhan, genç işsizlik oranının da 2005’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini belirtti. Genel işsizlik oranının 2025’in son çeyreğinde 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 seviyesine indiğini söyledi.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

İstihdamın son çeyrekte 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine yükseldiğini kaydeden Işıkhan, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,5’e çıktığını ifade etti. Deprem bölgesine yönelik çalışmalara da değinen Işıkhan, bölgede deprem öncesi 1 milyon 888 bin olan sigortalı sayısının, bugün 2 milyon 56 bine ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA