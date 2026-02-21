AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem

Malatya'dan deprem haberi geldi. Pütürge ilçesinde bu sabah saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem - Resim : 1

Kaynak: DHA

Malatya Deprem
