Enerjide Yeni Dönem: Suudi Şirketten Türkiye’ye Rekor Düşük Tarife

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşmasının ilk somut adımı atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende, Sivas ve Karaman Taşeli’nde toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi Acwa Power, her iki ilde 1000’er megavatlık santral inşa edecek. Projelerin temelinin 2026 içinde atılması, 2028 başında ticari işletmeye geçmesi planlanıyor.

TARİHİ DÜŞÜK FİYAT

Bayraktar, Sivas projesinde kilovatsaat başına 2,35 avro/sent, Karaman Taşeli’nde ise 1,99 avro/sent seviyesinde alım fiyatı üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, bu fiyatın Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen en düşük elektrik alım fiyatlarından biri olduğunu belirtti. Söz konusu tarifeler 25 yıl boyunca sabit kalacak, toplam alım süresi ise 30 yıl olacak.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yaklaşık 2 milyar dolar tutarındaki yatırımın 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı uygulanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat’ta Riyad’da imzalanan hükümetler arası anlaşma, toplam 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar yatırımı öngörüyor. İlk fazı oluşturan 2 bin megavatlık bölümün ardından ikinci fazda 3 bin megavatlık ilave kapasite planlanıyor.

Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün yüzde 62’si yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Ankara, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgarda toplam 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Enerji uzmanları, uzun vadeli sabit fiyatlı anlaşmaların yatırımcı açısından öngörülebilirlik sağladığını, ancak piyasa fiyatlarının düşmesi halinde kamu maliyetlerinin tartışma konusu olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA