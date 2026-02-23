Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

'Uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu açıklandı. Kaya'dan alınan kan ve idrar sonuçlarında uyuşturucuya rastlanılmadı.

Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, 27 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden bir kısmının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve aralarında Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

TEST SONUCU ÇIKTI

Söz konusu kişilerden bazıları uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri vermişti. Ali Kaya’dan alınan kan ve idrar örneklerinin test sonucu negatif çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda “sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını bildirir” ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA

