DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte DEM Parti’nin hem ismini hem de yapılanmasını değiştirmeye hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Kulislerde, yeni dönemde “Demokratik Cumhuriyet” vurgusunun öne çıkacağı ve siyasi faaliyetlerin tek çatı altında toplanacağı konuşulan Dem Parti'den konu ile ilgili açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır" denildi.

Siyasi kulislerde, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte DEM Parti’nin kapsamlı bir dönüşüm hazırlığında olduğu konuşuluyordu. Sürecin yasal ve hukuki aşamaya evrilmesiyle birlikte partide hem isim hem de organizasyon yapısına ilişkin önemli adımların gündeme geldiği öne sürüldü.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, parti yönetimi, yeni dönemin ruhuna uygun bir isim değişikliği üzerinde çalışıyor. Tartışılan başlıklarda “Demokratik Cumhuriyet” vurgusunun öne çıktığı, yeni isimde bu ifadenin yer almasının beklendiği belirtildi. Bu yaklaşımın, siyaset dilinde demokratikleşme ve sivil zeminin güçlendirilmesi hedefiyle ilişkilendirildiği ifade edildi.

TEK ÇATI MODELİ GÜNDEMDE

İddialara göre yeni yapılanma kapsamında siyaset faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması planlanıyor. Bu çerçevede, partiyle anılan bazı bileşen yapıların kapatılmasının gündeme gelebileceği dile getiriliyor. Amaç olarak, siyasi temsilde bütünlüğün sağlanması ve kurumsal dağınıklığın azaltılması gösteriliyor.

DEM PARTİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte hem isminin hem de yapılanmasının değişeceği iddialarını yalanlayan Dem Parti'den konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır." denildi.

