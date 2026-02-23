Aracılık Eden de Var, Hesaplarını Kullandırtan, Oynayan da... Yasa Dışı Bahis İçin 5 İlde Operasyon

Yasa dışı bahse aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu ve 77 tek kullanımlık SİM kart ele geçirildi.

HESAPLARINI YASA DIŞI BAHİS İÇİN KULLANDIRTTILAR

Soruşturma kapsamında hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

