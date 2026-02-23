Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da toplu ulaşımda güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve yolcu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla şehir genelinde hizmet veren otobüsler için azami hız sınırını 70 kilometre olarak belirledi. Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte otobüslerin hız verileri artık dijital ortamda anlık olarak izlenecek. Böylece hız ihlallerinin tespiti otomatik şekilde gerçekleştirilecek ve sürüş güvenliği daha sıkı denetlenecek.

HIZ İHLALİNE OTOMATİK RAPOR

Belirlenen sınırın aşılması durumunda sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Hazırlanan raporlar kayıt altına alınarak ilgili birimlerce değerlendirilecek.

GÜVENLİK VE SORUMLULUK VURGUSU

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, can ve yolcu güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Şoförlere trafik kurallarına uyulması ve kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

ŞEHİR İÇİNDE HIZ ZATEN SINIRLI

Uzmanlar, İstanbul’daki yoğun trafik ve duraklar arası kısa mesafeler nedeniyle şehir içi otobüslerin çoğu zaman 30–40 kilometre hız bandında seyrettiğine dikkat çekiyor. Yeni düzenlemenin özellikle otoyol ve ana arterlerde etkili olması bekleniyor.

ZAMAN KAZANCI SINIRLI, RİSK YÜKSEK

Yapılan hesaplamalara göre 10 kilometrelik bir mesafe 100 km/s hızla yaklaşık 6 dakikada, 70 km/s hızla ise 8 dakika 34 saniyede kat ediliyor. Aradaki farkın yalnızca birkaç dakika olması, yüksek hızın yarattığı risklerle kıyaslandığında güvenlik lehine değerlendirmeleri öne çıkarıyor.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Yeni hız sınırına yönelik bazı eleştiriler gündeme gelse de uzmanlar, küçük zaman farkları uğruna güvenliğin riske atılmasının anlamlı bir avantaj sağlamadığını belirtiyor. Düzenlemenin temel hedefinin yolcu ve trafik güvenliğini artırmak olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: NTV