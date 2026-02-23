LGS'de Kritik Değişiklik, 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti: Bakan Tekin Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündeminin tartışılan başlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamaları, ek ders ücretleri, Milli Eğitim Akademisi süreci ve ara tatil konularında konuşan Tekin, akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakan, ara tatil uygulamasının ise takvim ve iş günü hesabı çerçevesinde yeniden ele alınabileceğini belirtti.

LGS’DE PANSİYONLU–PANSİYONSUZ KONTENJAN DÜZENLEMESİ

Tekin, sınavla öğrenci alan köklü liselerde pansiyon kapasitesi ile derslik kontenjanlarının farklılığına dikkat çekti. Yeni modelde okulların pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlarının ayrılacağını ifade eden Tekin, bu değişikliğin LGS kitapçığında yer alacağını söyledi. Puanların farklılaşıp farklılaşmayacağına ilişkin soruya ise “Şimdiden onu bilemeyiz” yanıtını verdi.

YABANCI DİL PROGRAMLARI İÇİN YASAL ZEMİN VURGUSU

Bazı okullardaki yabancı dil ağırlıklı programlara değinen Tekin, geçmişten gelen uygulamaların güncel anlaşmalarla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Almanya ile sürecin imza aşamasına geldiğini, Fransa ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Bakan, fiili uygulamaların yasal zemine oturtulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

LGS’ye yönelik “yeni nesil soru” hazırlıklarına ilişkin konuşan Tekin, örnek soruların dijital platformlar üzerinden yayımlandığını hatırlattı. Öğrencilerin müfredatla uyumlu içeriklerle desteklendiğini vurgulayan Tekin, sınav sisteminde köklü bir değişiklik planlanmadığını ifade etti.

EK DERS ÜCRETLERİ İÇİN ZAM PAKETİ

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ve bazı özlük haklarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayan Tekin, ilgili düzenlemelerin ekonomi yönetimiyle görüşüldüğünü söyledi. Uzman ve başöğretmen tazminatlarının emekliliğe yansıtılması konusunda ise mevcut mevzuata işaret ederek bunun yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

FENOMEN ÖĞRETMENLER VE DYK DENETİMİ

“Fenomen öğretmen” tartışmalarına da değinen Tekin, Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın (DYK) açılma durumunun sistem üzerinden takip edildiğini aktardı. Kurs açılmayan okulların inceleneceğini ifade eden Bakan, tespit edilen usulsüzlükler için denetim mekanizmalarının devreye gireceğini söyledi.

NORM FAZLASINDA SON DURUM

Bakan Tekin, norm fazlası öğretmen sayısının 50 binin altına gerilediğini açıkladı. Atama politikalarının nüfus projeksiyonları ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda planlandığını belirten Tekin, öğretmen dağılımında veri temelli yaklaşım benimsendiğini vurguladı.

AKADEMİ SONRASI 10 BİN ATAMA

Millî Eğitim Akademisi’nde eğitim alan adaylara ilişkin takvimi paylaşan Tekin, programın bitimiyle birlikte 10 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Atamaların her yıl düzenli şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ARA TATİL İÇİN TAKVİM HESABI

Ara tatil uygulamasına yönelik soruları yanıtlayan Tekin, 180 iş günü hedefinin resmi tatiller nedeniyle fiilen tamamlanmasında zorluklar yaşandığını söyledi. 2027 eğitim öğretim yılı takvimi hazırlanırken ara tatil konusunun da bu çerçevede değerlendirileceğini belirtti.

LAİKLİK BİLDİRİSİNE TEPKİ

Ramazan Genelgesi sonrası yayımlanan laiklik bildirisine eleştirilerde bulunan Tekin, bildiride yer alan bazı ifadelerin kabul edilemez olduğunu savundu. Laikliğin savunulmasının suç olmadığını vurgulayan Bakan, tartışmaların demokratik sınırlar içinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi