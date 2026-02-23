Erzurum'da Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza! 11 Araç Birbirine Girdi, 20 Yaralı Var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 20 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve TIR'ların da karışmasıyla meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis yönlendirildi. Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞANLARI EKİPLER KURTARDI

Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri devam ediyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

