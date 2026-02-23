Üç Haftanın Ardından Beştepe’de Kritik Kabine Toplantısı: Bayram İkramiyesi ve Terörsüz Türkiye Süreci Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği zirvede, güvenlikten dış politikaya, ekonomiden sosyal desteklere kadar kritik başlıklar ele alınacak.

Toplantının ana eksenlerinden birini “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda planlanan yasal adımlar oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta ortak raporunu kamuoyuyla paylaşan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı metin Kabine’nin masasında olacak.

Raporun işaret ettiği yol haritası çerçevesinde özellikle infaz sistemi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması değerlendirilen değişiklikler detaylı biçimde görüşülecek. Hükûmetin ilerleyen süreçte atabileceği adımların çerçevesinin netleşmesi bekleniyor.

İRAN, ABD VE SURİYE

Kabine toplantısında bölgesel gelişmeler de geniş yer tutacak. ABD’nin İran’a yönelik olası adımlarının tartışıldığı bir dönemde, Türkiye’nin iki ülkeyle sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek. Ayrıca Suriye sahasındaki son durum, güvenlik ve diplomasi boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele alınacak.

BAKAN FİDAN’DAN SUNUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD’de gerçekleştirilen temaslara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi öngörülüyor. Görüşmelerde öne çıkan başlıkların ve diplomatik temasların ayrıntıları paylaşılacak.

Gazze’de ateşkes sürecinin korunması, ramazan ayı boyunca insani yardımların sürdürülmesi ve bölgeye yönelik uluslararası girişimler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Gazze’ye olası bir uluslararası barış gücü konuşlandırılması önerisi de değerlendirilecek konular arasında.

EKONOMİ VE SOSYAL DESTEKLER MASADA

Kabine’nin gündeminde ekonomik gelişmeler de bulunuyor. Ramazan ayında hız verilen fahiş fiyat denetimlerinin sonuçları gözden geçirilecek, 2026 yılı enflasyonla mücadele stratejileri tartışılacak.

Emeklilere ödenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da toplantının dikkat çeken başlıklarından biri olacak.

YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILIYOR

Bugünkü toplantı, Kabine’deki yeni isimler açısından da önem taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısına ilk kez katılacak.

Kaynak: Haber Merkezi