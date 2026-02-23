Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı

Meksika’nın en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü. Haberin duyulması üzerine Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette araçlar ateşe verildi, misilleme saldırıları başladı.

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Ulusal basına göre operasyon, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında gerçekleştirildi. Yetkililer çatışmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermezken, kartel liderinin operasyonda öldüğünü doğruladı.

ŞİDDET PATLAK VERDİ

El Mencho’nun öldürülmesinin ardından Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette şiddet olayları patlak verdi. Kartel bağlantılı grupların yol kapatma eylemleri yaptığı, araç ve iş yerlerini ateşe verdiği bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas’ta yükselen dumanlar dikkat çekti.

KIRMIZI ALARM İLANI

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve 'kırmızı alarm' uygulamasını devreye soktu. Federal ve yerel makamlar arasında ortak güvenlik masası oluşturuldu.

GAZETECİ ÖZDEMİR DE MAHSUR KALDI

Tatil için Meksika'da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, olaylar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını duyurdu. Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD yönetimi, El Mencho’yu 'terör saltanatı yürütmek' ve fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı olmakla suçluyordu. Washington, yakalanmasına veya mahkûm edilmesine yol açacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül koymuştu. CJNG, ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Meksikalı karteller arasında yer alıyordu.

