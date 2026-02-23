Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Ulusal basına göre operasyon, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında gerçekleştirildi. Yetkililer çatışmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermezken, kartel liderinin operasyonda öldüğünü doğruladı.

ŞİDDET PATLAK VERDİ

El Mencho’nun öldürülmesinin ardından Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette şiddet olayları patlak verdi. Kartel bağlantılı grupların yol kapatma eylemleri yaptığı, araç ve iş yerlerini ateşe verdiği bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas’ta yükselen dumanlar dikkat çekti.

Así se vivió la mañana de este domingo 22 de febrero el enfrentamiento de fuerzas federales y el crimen organizado en las afueras de Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.



Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+… pic.twitter.com/oWqHRaOLmV — NMás (@nmas) February 22, 2026

KIRMIZI ALARM İLANI

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve 'kırmızı alarm' uygulamasını devreye soktu. Federal ve yerel makamlar arasında ortak güvenlik masası oluşturuldu.

Narco terrorists have taken the Guadalajara international airport. Praying for my sister-in-law who is working there right now. 🙏 pic.twitter.com/9Xkno0LlRh — Michael Diamond 🍓 (@MichaelgDiamond) February 22, 2026

GAZETECİ ÖZDEMİR DE MAHSUR KALDI

Tatil için Meksika'da bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, olaylar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını duyurdu. Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda...



Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) February 22, 2026

ABD BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD yönetimi, El Mencho’yu 'terör saltanatı yürütmek' ve fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı olmakla suçluyordu. Washington, yakalanmasına veya mahkûm edilmesine yol açacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül koymuştu. CJNG, ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Meksikalı karteller arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA - Haber Merkezi