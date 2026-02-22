Malezya 7.1 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

