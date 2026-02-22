Malezya 7.1 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA