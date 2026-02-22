ABD-Fransa Arasında Diplomatik Kriz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Washington ile Paris arasında ipler yeniden gerildi. Fransa’nın Lyon kentinde 23 yaşındaki sağ görüşlü öğrenci Quentin Deranque’ın bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından ABD’nin Paris Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklama, iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

Deranque, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın Lyon’da katıldığı üniversite konferansına karşı düzenlenen gösteri sırasında hayatını kaybetti. Hassan, Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki La France Insoumise partisinin temsilcisi. Cinayet sonrası altı kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, ülkede siyasi tansiyonu hızla yükseltti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Hiçbir dava ya da ideoloji bir gencin ölümünü haklı çıkaramaz” diyerek itidal çağrısında bulundu.

X PAYLAŞIMI KRİZİ TETİKLEDİ

Ancak gerilimi büyüten adım Washington’dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Paris Büyükelçiliği, X platformunda yaptığı paylaşımda Deranque’ın “aşırı solcu militanlar” tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin endişe verici olduğunu belirtti ve Fransa’da 'şiddet yanlısı aşırı solculuğun yükselişte olduğu' değerlendirmesinde bulundu.

Paris yönetimi bu ifadeleri iç işlerine müdahale olarak gördü. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter’e yaptığı açıklamada “Uluslararası gericilerden alacağımız hiçbir ders yok” diyerek sert tepki gösterdi ve ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’ın Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacağını duyurdu.

