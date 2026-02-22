Adım Adım Saldırıya... ABD İran'a 48 Saat Süre Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington’dan Tahran’a dikkat çeken bir mesaj geldi. Axios’un üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Washington, İran’ın teklif sunması halinde cuma günü Cenevre’de yeni bir nükleer görüşme gerçekleştirmeye hazır.

Haberde ismi açıklanmayan yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD, nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre’de buluşmaya hazır" ifadelerini kullandı. Tarafların, kapsamlı bir anlaşma öncesinde geçici bir mutabakat seçeneğini de değerlendirebileceği belirtildi.

SON ŞANS VURGUSU

Öte yandan ABD’li yetkililer, mevcut diplomatik girişimin Başkan Donald Trump’ın İran lideri Ali Hamaney’i hedef alabilecek geniş çaplı bir operasyon seçeneğini devreye almadan önceki 'son şans' olabileceğini öne sürdü. ABD'li müzakereciler bu nedenle İran'dan 48 saat içinde nükleer konusunda ayrıntılı bir teklif sunmalarını bekliyor.

Kaynak: AA