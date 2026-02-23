Antalya Açıklarında Deprem
AFAD verilerine göre Antalya Kaş açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı, saat 00.19'da kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [142.02 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-23
Saat:00:19:42 TSİ
Enlem:35.05167 N
Boylam:28.85972 E
Derinlik:7.99 km
Detay:https://t.co/RNXVZnreCz@afadbaskanlik
Merkez üssünün Kaş’a yaklaşık 142 kilometre uzaklıkta olduğu açıklanırken, sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.
