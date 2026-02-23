Antalya Açıklarında Deprem

AFAD verilerine göre Antalya Kaş açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Açıklarında Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı, saat 00.19'da kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Merkez üssünün Kaş’a yaklaşık 142 kilometre uzaklıkta olduğu açıklanırken, sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi

