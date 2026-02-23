AKOM'dan İstanbul İçin Yeni Uyarı: Sıcaklıklar Çok Sert Düşecek, Kar Geri Dönüyor! O Güne Dikkat

AKOM'un son raporuna göre, hava sıcaklıklarında çarşamba gününden itibaren sert düşüş yaşanacak. Hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışın etkili olacağı megakentte pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 10-13°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla hızla azalarak 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Tahminlere göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Pazar günü için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

AKOM'a göre haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • 24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
  • 25 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu, aralıklı yağmurlu
  • 26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
  • 27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
  • 28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • 1 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

