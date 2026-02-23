Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncularından Deniz Baysal, uzun süre gündemde kalan Teşkilat ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, katıldığı programda diziden ayrılık sürecinin kendisi için beklenmedik geliştiğini anlattı. Baysal’ın samimi ifadeleri kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AYRILIK SÜRECİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal, dördüncü sezonda projede yer almamıştı. Üçüncü sezonun ardından yaşanan bu ayrılık, izleyiciler arasında merak konusu olurken, oyuncu konuk olduğu televizyon programında sürece dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

'BENİM İÇİN ANİ OLDU'

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Baysal, Teşkilat’tan ayrılığını şu sözlerle anlattı:

"1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Son anda iptal oluyor. Çok büyük bir boşluğa düştüm. Benim için ani oldu hikaye gereği çıkarıldım, hazırlamamıştım kendimi."

