Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, uzun süre merak edilen Teşkilat ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Baysal, diziden çıkarılma sürecinin kendisi için beklenmedik geliştiğini belirterek yaşadığı boşluğu anlattı.

Son Güncelleme:
Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncularından Deniz Baysal, uzun süre gündemde kalan Teşkilat ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, katıldığı programda diziden ayrılık sürecinin kendisi için beklenmedik geliştiğini anlattı. Baysal’ın samimi ifadeleri kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AYRILIK SÜRECİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal, dördüncü sezonda projede yer almamıştı. Üçüncü sezonun ardından yaşanan bu ayrılık, izleyiciler arasında merak konusu olurken, oyuncu konuk olduğu televizyon programında sürece dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı - Resim : 1

'BENİM İÇİN ANİ OLDU'

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Baysal, Teşkilat’tan ayrılığını şu sözlerle anlattı:

"1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Son anda iptal oluyor. Çok büyük bir boşluğa düştüm. Benim için ani oldu hikaye gereği çıkarıldım, hazırlamamıştım kendimi."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deniz Baykal Teşkilat
Son Güncelleme:
Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran'dan Yüz Nakli Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım Yüz Nakli Yaptırmıştı... İşte Son Hali
Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl? Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var
Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı
LGS'de Kritik Değişiklik, 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti: Bakan Tekin Duyurdu 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti, LGS'de Kritik Değişiklik
AKOM'dan İstanbul İçin Yeni Uyarı: Sıcaklıklar Çok Sert Düşecek, Kar Geri Dönüyor! O Güne Dikkat AKOM'dan İstanbul İçin Yeni Uyarı: Sıcaklıklar Çok Sert Düşecek, Kar Geri Dönüyor! O Güne Dikkat