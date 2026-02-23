Manisa'da Büyük Fabrika Yangını
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesisten yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: