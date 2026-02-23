Manisa'da Büyük Fabrika Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.

Kaynak: DHA