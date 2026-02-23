Gazeteciler Çakır, Oğhan ve Sevinç Hakkında Yeni Karar

İBB dosyasında yargılanan üç gazeteci hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç’e uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Gazeteciler Çakır, Oğhan ve Sevinç Hakkında Yeni Karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'suç örgütüne yardım' suçlamaları yöneltilen üç gazetecinin adli kontrol tedbirlerine yönelik yapılan başvuru, yaklaşık bir ay sonra sonuçlandı. Her üç gazeteci hakkında alınan yasak kararı kaldırıldı.

