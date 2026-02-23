ABD, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki Çalışanlarını Tahliye Etti

Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiğini belirtti.

ABD, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki Çalışanlarını Tahliye Etti
LBC'nin haberine göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışan bugün Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldı.

Haberde, tahliyenin muhtemel gelişmeler doğrultusunda ihtiyati bir tedbir kapsamında gerçekleştirildiği, gelişmeyle ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Büyükelçiliği
