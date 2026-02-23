18 Yaşındaki Gencin Acı Sonu... Tehlikeli Sürüş Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, üzerine uzandığı bisikletle otoyolda ilerleyen Barış Tanrıverdi bir otomobile çarptı. 21 Şubat akşamı meydana gelen olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza noktası olan Şehirgösteren Mahallesi'ne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 18 yaşındaki Tanrıverdi, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SON ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapmaya çalıştığı, ardından önündeki otomobile hızla çarpması yer alıyor.

