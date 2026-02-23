Savcı, Kadın Hakimi Yaralamıştı! Saldırı Görüntüsü Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan kadın hakimi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı M.Ç.K. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 3 Nisan’da görülmesine karar verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarında savcının hızlı adımlarla hâkimin odasına yöneldiği görülüyor. Kısa süre sonra koridorda vatandaşlar ve adliye personelinin toplandığı, ardından polis ekiplerinin savcıyı olay yerinden uzaklaştırdığı anlar görüntülere yansıyor. Yaralanan hâkimin sağlık görevlilerince sedyeyle hastaneye sevk edilmesi de kayıtlarda yer alıyor.

İSTANBUL’DAN AYRILMA BASKISI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki A.K. ile sanık arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal ilişkinin bir süre sonra sona erdiği belirtildi. Savcının, ilişkinin duyulmasının mesleki ve sosyal hayatını olumsuz etkileyeceğini düşündüğü, bu nedenle hâkimin başka bir şehre tayin isteyerek İstanbul’dan ayrılması yönünde baskı kurduğu öne sürüldü.

ENGELLEMELERE RAĞMEN SÜREN TEHDİTLER

İddianamede, savcının zaman zaman hâkimin odasına gittiği, çoğunlukla da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi. Silah görselleri gönderildiği, gizli numaralardan aramalar yapıldığı ve banka dekontlarının açıklama bölümlerinin tehdit içerikli ifadeler için kullanıldığı iddialar arasında yer aldı. Bu girişimlerin müşteki üzerinde huzursuzluk yarattığı ve güvenlik endişesine neden olduğu vurgulandı.

Dosyaya göre, 13 Ocak’ta müştekiye telefonla ulaşamayan savcı, adliyedeki çalışma odasına gitti. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında savcının odayı terk etmediği, belindeki tabancayı çıkararak hâkime doğrulttuğu, ardından silahı yerine koyduğu aktarıldı. Tanık Yakup Karadağ’ın odada bulunduğu sırada savcının silahını yeniden çıkarıp ateş ettiği belirtildi.

HAYATİ BÖLGEDEN YARALANDI

İddianamede, ateş sonucu hâkimin hayati vücut bölgesinden yaralandığı ifade edildi. Savcının ikinci kez ateş etme girişiminin ise tanığın müdahalesiyle engellendiği kaydedildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sanık M.Ç.K.’nin, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından yargılanması ve 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA