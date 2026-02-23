El Mencho'yu ABD mi Öldürdü? Meksika'dan Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika’da düzenlenen operasyonla CJNG lideri 'El Mencho' lakaplı kartel lideri Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından, operasyona ABD güçlerinin de katıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başkent Meksiko’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sheinbaum, operasyonların tamamen Meksika federal güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Ülke genelinde güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını ifade eden Sheinbaum, yaşanan şiddet olaylarının ardından kara yollarındaki blokajların kaldırıldığını ve hayatın büyük ölçüde normale döndüğünü söyledi.

'ABD'NİN KATKISI OLMADI'

Operasyonda ABD güçlerinin yer alıp almadığı sorusuna yanıt veren Sheinbaum, "Tüm operasyonlar federal güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin herhangi bir katılımı söz konusu değildir" dedi. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu Oseguera, Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Operasyon sonrası bazı bölgelerde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA