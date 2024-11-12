Ebeveynler Dikkat! O Oyuncak Kutusuna Porno Sitesi Basıldı
Dünyaca ünlü oyuncak firması Mattel, "Wicked" filmi oyuncaklarının kutularına yanlışlıkla bir porno sitesinin linkini bastı. Korkunç hatanın ardından özür açıklaması yayımlayan firma, ebeveynleri uyararak o sitenin kesinlikle çocuklar için uygun olmadığını vurguladı.
ABD'de önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak "Wicked" filmi, uzun zamandır devam eden büyük tanıtım çalışmalarıyla vizyona giriyor. Bu tanıtım hamlelerinden biri de, filmin karakterlerinin oyuncaklarının yapılmasıydı. Ancak bu oyuncakların bazılarının kutularında fark edilen detay, ebeveynler arasında infial yarattı.
Kutuların üzerine, filmin internet sitesinin bağlantısı yerine bir porno sitesinin bağlantısı basıldı. Oyuncak firması Mattel, "isim benzerliği" nedeniyle yapılan hatadan dolayı bir özür açıklaması paylaştı.
MATTEL'DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI
CNN'e gönderilen açıklamada Mattel, "Bu talihsiz hatadan dolayı çok üzgünüz ve düzeltmek için derhal harekete geçtik. Yanlışlıkla basılmış bu web sitesinin çocuklar için uygun olmadığını ebeveynlere bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Porno sitesinin adresinin, Ariana Grande ve Cynthia Erivo tarafından canlandırılan 'Glinda' ve 'Elphaba' karakterlerinin oyuncaklarının kutularında yer aldığı açıklandı.