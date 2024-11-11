Ödül Töreni Deyince Akıllara O Gelir... MTV'de Yine 'Taylor Swift' Fırtınası

MTV Avrupa Müzik Ödülleri bu yıl İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Son yıllarda müzik listelerini kasıp kavuran ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, gecede dört ödül birden kazanarak yine gündem oldu. Grammy ödüllü şarkıcı, "En İyi ABD Sanatçısı", "En İyi Video", "En İyi Sanatçı" ve "En İyi Canlı Performans" ödüllerini kazandı.

YILIN ŞARKISI 'ESPRESSO'

Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden olan ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter da yaza damgasını vuran "Espresso" şarkısıyla "En İyi Şarkı Ödülü"nü kazanırken, Ariana Grande ise "En İyi Pop Şarkıcısı" seçildi. "En İyi Hip-Hop" kategorisinde kazanan Eminem olurken "En İyi Rock Şarkıcısı" da Liam Gallagher oldu.

LIAM PAYNE UNUTULMADI

Ödül törenini sunan ünlü şarkıcı Rita Ora da, geçen ay Arjantin'de üçüncü katta bir otel odası balkonundan düşerek hayatını kaybeden One Direction üyesi Liam Payne’e saygı duruşunda bulundu. Rita Ora, 31 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcının kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Gerçek Gündem