İbrahim Tatlıses'ten 40 Yıllık Dostuna Zehir Zemberek Sözler: Havlamaya Başladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses gündemden düşmüyor. Tatlıses bu seferde 40 yıllık dostuyla küstü. Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıses adeta öfke kustu. İşte detaylar...

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İbrahim Tatlıses'ten 40 Yıllık Dostuna Zehir Zemberek Sözler: Havlamaya Başladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yakın dostu Metin Cantimur'e küstü. Tatlıses Instagram hesabından Metin Cantimur için "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladı" paylaşımını yaptı.

CEVAP GECİKMEDİ

Bunun üzerine Cantimur da Tatlıses'e şu ifadelerle karşılık verdi:

"Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz."

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