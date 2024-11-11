Acun Ilıcalı Kovmuştu: Survivor Semih Öztürk Ortaya Çıktı

Survivor Ekstra’dan eski eşi Kurretülayn Matur’un paylaşımı yüzünden kovulan Semih Öztürk, Survivor'ın yeni sezonuna katılacağı iddia edilen Sema ve Ademle verdiği pozla ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı Kovmuştu: Survivor Semih Öztürk Ortaya Çıktı

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra'nın yorumcularından Semih Öztürk, eski eşi Kurretülayn Matur'un, hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

Acun Ilıcalı Kovmuştu: Survivor Semih Öztürk Ortaya Çıktı - Resim : 1

'Ütopya' programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur daha sonralarda boşanmıştı. Eski eşinin paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından işine son verilen Semih Öztürk uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Kovmuştu: Survivor Semih Öztürk Ortaya Çıktı - Resim : 2

Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia edilen Sema ve Adem, Semih ile poz verdi. Ünlü isimlerin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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