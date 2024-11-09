Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi

Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, daha önce birden fazla kez Survivor şampiyonu olan Turabi ile aşk yaşadığına yönelik iddialara yanıt verdi.

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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 1

Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, yarışmadaki çıkışlarının yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor.

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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 2

Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilen Karadere, sakatlığı nedeniyle toparlanma sürecinde olduğunu ve iyileştiği zaman müjde vereceğini söylemişti.

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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 3

Şimdilerde ise Nagihan Karadere, aşk iddialarıyla gündeme geldi. Yarışmadaki arkadaşı Turabi ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 4

Ünlü isim bu iddialara son noktayı yaptığı paylaşımla koydu. Karadere, 'Atıp durmayın bu haberi bana! Yok böyle bir şey. Ne aşkı ne sevgilisi Allah aşkına!' dedi.

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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 5
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Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi - Resim: 6
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