Turabi ile Nagihan Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi
Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, daha önce birden fazla kez Survivor şampiyonu olan Turabi ile aşk yaşadığına yönelik iddialara yanıt verdi.
Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, yarışmadaki çıkışlarının yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor.
Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilen Karadere, sakatlığı nedeniyle toparlanma sürecinde olduğunu ve iyileştiği zaman müjde vereceğini söylemişti.
Şimdilerde ise Nagihan Karadere, aşk iddialarıyla gündeme geldi. Yarışmadaki arkadaşı Turabi ile ilişki yaşadığı iddia edildi.
Ünlü isim bu iddialara son noktayı yaptığı paylaşımla koydu. Karadere, 'Atıp durmayın bu haberi bana! Yok böyle bir şey. Ne aşkı ne sevgilisi Allah aşkına!' dedi.