Bahar Dizisine 'Ajan' Geliyor! Hastanede Tüm Dengeler Değişecek!

Salı akşamlarının fenomeni haline gelen Bahar dizisi, yeni sezonunda birçok yeni oyuncuyu kadrosuna eklerken bir transfer haberi daha geldi. Ünlü oyuncu Mert Öner'in hayat vereceği “Ferdi Çakır” karakteri, Timur'a ajanlık yapacak bir erkek hemşire olarak dizide boy gösterecek.

Bahar Dizisine 'Ajan' Geliyor! Hastanede Tüm Dengeler Değişecek!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, yeni sezonunda da her salı izleyiciyi ekran başına toplayarak büyük ilgi görmeye devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un ise yönettiği yapıma art arda birçok oyuncu dahil olurken, fenomen dizi bir transfere daha imza attı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bahar dizisine ünlü oyuncu Mert Öner de dahil oluyor. Öner, dizide “Ferdi Çakır” rolünü canlandıracak.

Bahar Dizisine 'Ajan' Geliyor! Hastanede Tüm Dengeler Değişecek! - Resim : 1

'AJAN' HEMŞİRE GELİYOR

Şimdiye kadar yenidoğan bölümünde çalışmış bir erkek hemşire olan Ferdi’nin hastanede Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak) ajanlık yapacağı ve dengeleri değiştireceği söyleniyor.

Bahar Dizisine 'Ajan' Geliyor! Hastanede Tüm Dengeler Değişecek! - Resim : 2

'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya Katıldı'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya KatıldıMagazin
Demet Evgar Bahar Setini Karıştırdı İddiası! Rol Arkadaşı Hatice Aslan'dan Açıklama GeldiDemet Evgar Bahar Setini Karıştırdı İddiası! Rol Arkadaşı Hatice Aslan'dan Açıklama GeldiMagazin
Etiketler
Bahar Dizi
Nafaka Savaşı Büyüdü... Ece Erken'den Eski Eşi Serkan Uçar'a Dava: Hakkımı Helal Etmiyorum Ece Erken ile Eski Eşi Arasında Nafaka Savaşı
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu
Dizi Dünyasında Büyük Kriz: Ünlü 6 Dizi Peş Peşe Final Yaptı, 5 Dizi Ertelendi 6 Ünlü Dizinin Fişi Birden Çekildi
Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün