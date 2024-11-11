Bahar Dizisine 'Ajan' Geliyor! Hastanede Tüm Dengeler Değişecek!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, yeni sezonunda da her salı izleyiciyi ekran başına toplayarak büyük ilgi görmeye devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un ise yönettiği yapıma art arda birçok oyuncu dahil olurken, fenomen dizi bir transfere daha imza attı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bahar dizisine ünlü oyuncu Mert Öner de dahil oluyor. Öner, dizide “Ferdi Çakır” rolünü canlandıracak.

'AJAN' HEMŞİRE GELİYOR

Şimdiye kadar yenidoğan bölümünde çalışmış bir erkek hemşire olan Ferdi’nin hastanede Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak) ajanlık yapacağı ve dengeleri değiştireceği söyleniyor.