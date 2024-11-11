MasterChef Türkiye'nin Tartışmalı İsmi Yarışmaya Veda Etti

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te dü eleme heyecanı yaşandı. Potaya giren Nigar, Semih, Kaan ve Eda tüm hünerlerini sergiledi. İlk turda yarışmacılardan ‘kuru domates’ kullanarak en iyi tabağı yapmaları istendi. 45 dakikalık süre sonunda jüri üyeleri puanlarını verdi. Nigar tabağında kasnak unuttuğu için değerlendirmeye alınmadı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Yarışmanın ikinci etabında ise dört isim 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel ‘Sonsuzluk’ adlı tabağı hazırlamak için kolları sıvadı. 60 dakikalık süre sonunda yarışmacılar tabaklarını sundu. En az puanı alan Nigar yarışmadan elenen isim oldu.

'PSİKOLOJİSİ GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

MasterChef’e bu yıl 13. olarak veda eden Nigar, eleme konuşmasında şunları söyledi:

“Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun diye ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Özellikle son zamanlarda gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok zor bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz hayatınızda ama psikolojinizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor. O tabağı kazanamamak üzüyor. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum inşallah.”