Nafaka Savaşı Büyüdü... Ece Erken'den Eski Eşi Serkan Uçar'a Dava: Hakkımı Helal Etmiyorum

Ece Erken 2014 yılında evlenip 1 yıl içinde boşandığı oğlunun babası Serkan Uçar ile 10 yıldır yaşadığı nafaka krizine isyan etti. Oğlu Eymen’in tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi.

Ece Erken, "Eymen’in babası olacak kişi, onun yalnızca biyolojik babası. Eymen’i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan'ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

NAFAKA ÜCRETİ NE KADAR?

Ünlü sunucu; "Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor" dedi.

Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’ın nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade ederek; “Eski eşime nafakayı arttırma davası açacağım ama o şöyle bir yöntem bulmuş; başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Bu şekilde parası yokmuş gibi gösteriyor kendisini. Lüks marka kıyafetler giyiyor, lüks mekanlara gidiyor. Bu şekilde yargıyı kandırıyor. Ben onun yargıyı nasıl kandırdığını ortaya çıkaracağım ve ona hakkımı helâl etmiyorum" dedi.

'KOCASI ÖLDÜ, UNUTTU' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ece Erken'in Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu, "Beni ‘Kocası öldü ve çabuk unuttu’ diye eleştirenler var ama ben yasımı gerektiği gibi tuttum. Hayat devam ediyor. Benim bir evladım var, onu da düşünmek zorundayım. Beni eleştirenleri pek takmıyorum. Mahmut’u çok özlüyorum" dedi.

Kaynak: Habertürk