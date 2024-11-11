Evrim Alasya İle İlişkisi Sorulan Kerem Alışık'tan Tuhaf Açıklama!

"Aşk Biter mi?" isimli tiyatro oyununda beraber rol alan ünlü oyuncular Evrim Alasya ile Kerem Alışık, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından Caddebostan sahilinde el ele görüntülenmiş ama ilişkilerini ilan etmekte geri durmuştu. Konuyla ilgili sorulardan kaçan ikili, geçtiğimiz günlerde de Paris'e gitmişti.

EVRİM ALASYA YİNE SESSİZ

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya ile Kerem Alışık, önceki akşam da İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Alasya, muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtsız bırakınca Kerem Alışık devreye girdi.

'BİZ ÇOK GÜRÜLTÜLÜ SUSUYORUZ'

Alışık, ilişkileriyle ilgili "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada" ifadelerini kullandı.