Evrim Alasya İle İlişkisi Sorulan Kerem Alışık'tan Tuhaf Açıklama!

Tiyatro sahnesindeki beraberlikleri özel hayatlarına da taşınan Evrim Alasya ile Kerem Alışık, Paris tatili dönüşü İstanbul'da Havalimanı'nda görüntülendi. Alasya ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Alışık'tan ilginç bir yorum geldi. Ünlü oyuncu, "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız" dedi.

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Evrim Alasya İle İlişkisi Sorulan Kerem Alışık'tan Tuhaf Açıklama!

"Aşk Biter mi?" isimli tiyatro oyununda beraber rol alan ünlü oyuncular Evrim Alasya ile Kerem Alışık, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından Caddebostan sahilinde el ele görüntülenmiş ama ilişkilerini ilan etmekte geri durmuştu. Konuyla ilgili sorulardan kaçan ikili, geçtiğimiz günlerde de Paris'e gitmişti.

Evrim Alasya İle İlişkisi Sorulan Kerem Alışık'tan Tuhaf Açıklama! - Resim : 1

EVRİM ALASYA YİNE SESSİZ

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya ile Kerem Alışık, önceki akşam da İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Alasya, muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtsız bırakınca Kerem Alışık devreye girdi.

Evrim Alasya İle İlişkisi Sorulan Kerem Alışık'tan Tuhaf Açıklama! - Resim : 2

'BİZ ÇOK GÜRÜLTÜLÜ SUSUYORUZ'

Alışık, ilişkileriyle ilgili "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada" ifadelerini kullandı.

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