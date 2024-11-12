Savaşın Yayılması An Meselesi! İran'dan 'Savunma Tüneli' Hamlesi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarından geri adım atmaması ve Batı Şeria’yı "ilhak edecekleri" açıklamasının ardından Orta Doğu'da daha da endişe büyüyor. Nükleer tesislerinin tehdit altında olduğunu düşünen İran, tarihte ilk kez bir "savunma tüneli" inşa edeceklerini duyurdu.

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Savaşın Yayılması An Meselesi! İran'dan 'Savunma Tüneli' Hamlesi

İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırılar düzenlerken, bölgede can kaybı 43 bini aştı. Artık saldırıların sona ermesi için ateşkes çağrıları yükselirken, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını söyleyerek tepki çekti.

Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi. Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da öne sürdü. İsrailli bakanın açıklaması dünya gündemine yerleşti.

Savaşın Yayılması An Meselesi! İran'dan 'Savunma Tüneli' Hamlesi - Resim : 1

DIŞİŞLERİ'NDEN İLHAK AÇIKLAMASINA TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamaya dair, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır" ifadesini kullandı.

İRAN TÜNEL YAPTIRIYOR

Orta Doğu'nun önemli aktörlerinden İran da, İsrail’in saldırılar konusunda geri adım atmaması ve İran'ı da tehdit etmesi üzerine nükleer tesislerinin güvenliğini arttırmak için bir savunma tüneli yapılacağını açıkladı. Tahran Belediyesi Kent Konseyi Ulaştırma Dairesi Başkanı Cafer Taşkeri Haşimi, yapılacak tünelin yeraltından tıbbi tesislere doğrudan ulaşımı sağlayacağını söyledi.

Savaşın Yayılması An Meselesi! İran'dan 'Savunma Tüneli' Hamlesi - Resim : 2

Tünelin şehir merkezine yakın bir konumda yer alacağını ve metro çalışmalarının sürdüğü Modafane Selamet İstasyonu’ndan İmam Humeyni Hastanesi’ne bağlanacağını bildiren Haşimi, “Bu savunma tüneli sayesinde tıbbi tesislere doğrudan erişim sağlanacak. Ülke tarihinde bu amaçla ilk kez bir savunma tüneli inşa edilecek” diye konuştu.

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Kaynak: AA

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