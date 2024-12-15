Dün Gece Bomba Yağdırmıştı... İsrail 'Suriye' Planını Açıkladı

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından saldırılarını artıran İsrail, dün gece ülkenin pek çok noktasına saldırdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmeyeceklerini ve Golan Tepeleri'ni terör unsurlarından koruduklarını iddia ederek, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

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Dün Gece Bomba Yağdırmıştı... İsrail 'Suriye' Planını Açıkladı

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş sonucu cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam öncülüğündeki militanlar, 8 Aralık'ta Beşşar Esad yönetimini devirdi. Bunun ardından ise İsrail'in Suriye'ye saldırıları arttı. İsrail, dün gece başkent Şam dahil Suriye'nin pek çok noktasına saldırı düzenledi.

Dün Gece Bomba Yağdırmıştı... İsrail 'Suriye' Planını Açıkladı - Resim : 1

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye hakkında açıklamalarda bulunurken, ülkede yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savundu.

Dün Gece Bomba Yağdırmıştı... İsrail 'Suriye' Planını Açıkladı - Resim : 2

'BİZ TERÖRİSTLERİ ENGELLEDİK'

Halevi, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" diyerek, Suriye’de "profesyonel ve doğru" adımlar attıklarını iddia etti. Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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