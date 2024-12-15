Trump Başkan Oldu, İşler Değişti! ABC News 15 Milyon Dolar Ödeyecek

ABD’nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News ile 5 Kasım'da yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump’ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı. Buna göre kanal ve sunucu George Stephanopoulos, Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık şekilde özür dilemeyi kabul etti. Ayrıca Trump'a avukatlık ücretleri için 1 milyon dolar da ödenecek.

Trump, anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, bu sene başında Florida’daki federal mahkemeye, ABC News’teki bir mülakatı sırasında sunucu Stephanopoulos’un New York’taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump’ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrar etmesinden dolayı iftira davası açmıştı.

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Mahkeme jürisi, Caroll tarafından açılan "cinsel saldırı ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te Trump’ı darp, hakaret ve cinsel tacizden suçlu bulmuş ancak "cinsel saldırı" konusunda Caroll’un bunu kanıtlayamadığına karar vermişti.

Mahkeme, Trump’ı darp ve hakaretten 5 milyon, davacıya verilen zarardan dolayı da 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Kaynak: AA