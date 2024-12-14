Ürdün'de Kritik Suriye Zirvesi: Bakan Fidan'dan Net Mesaj: 'İsrail'in Saldırıları Derhal Durmalı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere uluslararası bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantı sonrası basın toplantısında konuştu. Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katıldı.

'İSRAİL'İN SALDIRLARI DURMALI'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Bölgemiz tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail’in saldırıları derhal durmalı.

KRİTİK TOPLANTI

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da toplantı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı zirvede ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer aldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas

Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Geir O. Pedersen

HANGİ ÜLKELER VAR?

Ürdün

Suudi Arabistan

Irak

Lübnan

Mısır

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahreyn

Katar

Kaynak: Haber Merkezi