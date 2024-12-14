Uluslararası Suriye Toplantısı Ürdün'de Başladı! Bakan Fidan da Katılımcı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılım gösterdiği, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı Ürdün'ün Akabe kentinde başladı.

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Uluslararası Suriye Toplantısı Ürdün'de Başladı! Bakan Fidan da Katılımcı

Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı uluslararası Suriye toplantısı Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor. Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Söz konusu toplantı Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Etiketler
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