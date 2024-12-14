Eski Futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu

Gürcistan'da cumhurbaşkanı adayı eski futbolcu Kavelaşvili, parlamentoda yapılan oylamada ülkenin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

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Eski Futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu

Gürcistan'da 300 üyeli Seçim Kurulu, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy verme işlemini gerçekleştirdi.

TEK ADAYLI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

İktidardaki 'Gürcü Hayali' Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında yapıldı.

Tek adayla gidilen seçimin sonuçları ise açıklandı. Eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı oldu.

Eski Futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu - Resim : 1

MUHALEFET SEÇİME KATILMADI

Gürcistan'da 26 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili dahil olmadı. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyordu.

Muhalefet vekillerinin katılmadığı seçimde, oy kullanan 225 kişiden 224'ü Kavelaşvili'ye oy verdi.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ TANIMADI

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını ifade etti. Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" şeklinde konuşarak rest çekti.

Eski Futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu - Resim : 2

GÜRCİSTAN'DA AVRUPA BİRLİĞİ PROTESTOLARI

Gürcistan, iktidarın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini 2028 yılına dek askıya almasının ardından başkent Tiflis çok sayıda protesto gösterisine sahne olmuş; protestocular Meclis binasını çıkan yolları kapatarak geceler boyunca eylemler düzenlemişti.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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