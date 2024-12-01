'Avrupa Birliği' Gürcistan'ı Karıştırdı: Protestocular Parlamento Binasını Sardı, Yolları Barikatlarla Kapattı

Gürcistan Başbakanı İraki Kobakhidze’nin, ülkenin AB katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya alması kararına dönük protestolar 28 Kasım tarihinden bu yana devam ediyor.

BİR KEZ DAHA MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Dün de kararı protesto etmek için binlerce kişi Tiflis’te yer alan parlamento binası önünde bir araya geldi.

Gece yarısından itibaren göstericiler ile polis arasında birkaç kez arbede yaşanırken Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile eylemcilere defalarca müdahale etti.

Saatler boyunca polislerin üzerine farklı eşyalar havai fişekler, piroteknik ile molotof kokteyli fırlatarak karşılık veren göstericiler, barikatlar kurdukları Şota Rustaveli Caddesi'nde eylemlerine devam etti.

SABAH SAATLERİNE BARİKAT DAĞITILILDI

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı.

Polisin ilerleyişine tekrar piroteknik ve eşyalar atarak yanıt veren eylemciler, bu sefer İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüdü.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN EYLEMCİLERE DESTEK

26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, devam eden AB yanlısı göstericilerin yanında yer aldığını söyledi.

Aralıkta görev süresi bitecek olan Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini ifade etti.

Zurabişvili, Gürcistan'dan ilk kez yeni cumhurbaşkanın aralarında 150 milletvekillinin de bulunduğu 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçileceğini hatırlatarak "(Ortada) Meşru bir parlamento yoktur ve bu nedenle gayrimeşru bir parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemez. Görevim yasal olarak seçilmiş bir parlamento oluşana kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA