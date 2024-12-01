Lübnan Sonrası Rota Yine Gazze'ye Çevrildi! İsrail Ölüm Yağdırdı

Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ardından İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentini vurmasıyla en az 19 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Lübnan Sonrası Rota Yine Gazze'ye Çevrildi! İsrail Ölüm Yağdırdı

Lübnan’da ateşkes sağlanmasından sonra bir yılı aşkın süredir Filistin’de sürdürdüğü katliamlarına hız veren İsrail ordusu, yine Gazze Şeridi'ni vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinde yiyecek yardımı bekleyen sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sonrası Rota Yine Gazze'ye Çevrildi! İsrail Ölüm Yağdırdı - Resim : 1

Güvenli bölge ilan edilen el-Mavasi bölgesindeki bir çadıra yönelik saldırıda ise 2 çocuk yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan Sonrası Rota Yine Gazze'ye Çevrildi! İsrail Ölüm Yağdırdı - Resim : 2

İsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal Ettiİsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal EttiDünya
Gazze'de Öldürülen Gazeteci Sayısı 191'e YükseldiGazze'de Öldürülen Gazeteci Sayısı 191'e YükseldiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Lübnan Filistin
Son Güncelleme:
İsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal Etti İsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal Etti
Trump'tan Türkiye Dahil Birçok Ülkeye Tehdit! 'Sizi Amerika'ya Sokmam, Kendinize Başka Enayi Bulun' 'Kendinize Başka Enayi Bulun!'
Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?