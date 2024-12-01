Lübnan Sonrası Rota Yine Gazze'ye Çevrildi! İsrail Ölüm Yağdırdı

Lübnan’da ateşkes sağlanmasından sonra bir yılı aşkın süredir Filistin’de sürdürdüğü katliamlarına hız veren İsrail ordusu, yine Gazze Şeridi'ni vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinde yiyecek yardımı bekleyen sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Güvenli bölge ilan edilen el-Mavasi bölgesindeki bir çadıra yönelik saldırıda ise 2 çocuk yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: İHA