Halep Düştü, Çatışmalar Şam'a da Sıçradı! Esad Karşıtlarının Yeni Hedefi Belli Oldu

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarıyla beraber Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, son olarak Suriye de yangın yerine döndü. Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) başta olmak üzere muhalif güçler, dört gün boyunca devam eden çatışmalar sonrası dün Halep kentini ele geçirdi. Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, HTŞ tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Halep'i kaybettiklerini doğruladı.

SURİYE ORDUSUNUN ÇEKİLDİĞİ YERLERE SALDIRDILAR

HTŞ; ABD, Rusya ve Türkiye dahil diğer devletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen, daha evvel "Nusra Cephesi" diye nitelendirilen bir grup olarak biliniyor. HTŞ, birden fazla ayrılıkçı örgütü "Operasyon Odası" adı altında yöneterek Halep’e doğudan taarruza başladı. YPG terör örgütüne bağlı "Suriye Demokratik Güçleri" de Halep’e batıdan saldırı düzenledi. Bir süre Halep Uluslararası Havalimanı’nı işgal eden grup, HTŞ’ye bağlı milislerle Suriye Ordusu'nun çekildiği yerlere saldırdı.

SIRADAKİ HEDEF HAMA

HTŞ militanları, sonraki hedef olarak Hama kentini gösterirken, Suriye ordusunun oradan da çekildiği belirtildi. HTŞ güçleri, Hama sınırındaki köyleri ele geçirdi. HTŞ güçlerinin Hama şehrine doğru girmeyi başardığı ancak geri püskürtüldüğü aktarıldı.

ŞAM'DA DA ÇATIŞMA YAŞANDI

Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da da HTŞ'ye bağlı olduğu söylenen bazı grupların, Suriye Ordusu ile çatışmaya girdiği iddia edildi. Çatışmalarda büyük bir hasar veya can kaybı ve yaralının olmadığı bildirildi.

'ESAD RUSYA'YA KAÇTI' İDDİASI

Ülkede bir darbe girişimi olduğu iddialarının ardından Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle beraber Rusya'ya sığındığı ileri sürüldü. Suriye devlet televizyonu ise bunu yalanlayarak Esad'ın kaçmadığını ve Suriye'de olduğunu bildirdi.

SAVAŞ 2016'DA DURAKLAMAYA GİRMİŞTİ

Suriye'de 2011’den beri devam eden ve yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının da ülkeden kaçmasına neden olan savaş, 2016 yılında İran ve Rusya’nın yardımıyla Esad yönetimindeki Suriye’nin tüm büyük şehirlerini kontrol altına alması sayesinde duraklamıştı. O vakitten beri Halep de Esad yönetiminin sıkı kontrolü altında bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem