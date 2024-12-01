Trump'tan Türkiye Dahil Birçok Ülkeye Tehdit! 'Sizi Amerika'ya Sokmam, Kendinize Başka Enayi Bulun'

Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın kurduğu BRICS, Batı ülkelerinden bağımsız bir ekonomik iş birliği teşkilatı olarak dikkat çekerken, geçtiğimiz aylarda düzenlenen BRICS Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Türkiye'nin üye olma talebi olduğunu doğruladığı BRICS, Batı ülkelerinde rahatsızlık yarattı.

Son olarak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, konuyla ilgili tehditkar bir açıklamada bulundu. Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izlemeyeceğini" söyledi.

'YÜZDE 100 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULARIM'

BRICS ülkelerine yönelik olarak Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA