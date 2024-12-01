İsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal Etti

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes yapıldı. İsrail ateşkes anlamasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı 60 kez ihlal etti.

İsrail Ateşkesi 4 Günde 60 Kez İhlal Etti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ihlaller çoğunlukla Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerinde gerçekleşti. İsrail, topçu birlikleri, askeri uçaklar, insansız hava araçları, drone ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra yolların buldozerlerle kazılması ve arabaların ateşe verilmesi gibi ihlaller de yaptı. Bu ihlaller sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlandı. İsrail ordusu 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı tam 60 kez ihlal etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdiİsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe GirdiDünya

Kaynak: AA

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