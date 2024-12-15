İsrail'den Suriye'ye Dört Bir Koldan Saldırı! Ordunun Silah Deposunu Bombaladı

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye'ye saldırılarını artırdı. Başkenti Şam, Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenleyen İsrail uçakları, ordu güçlerine ait silah deposunu da vurdu.

İsrail'den Suriye'ye Dört Bir Koldan Saldırı! Ordunun Silah Deposunu Bombaladı

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam öncülüğündeki militanlar, Suriye'de Beşşar Esad yönetimini devirdikten sonra bölgede tansiyon yükseldi. İsrail, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki ordu güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.

İsrail'den Suriye'ye Dört Bir Koldan Saldırı! Ordunun Silah Deposunu Bombaladı - Resim : 1

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Esad yönetiminin devrilmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail'den Suriye'ye Dört Bir Koldan Saldırı! Ordunun Silah Deposunu Bombaladı - Resim : 2

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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Kaynak: AA

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