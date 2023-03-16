Daily Mail 'anketlere' dikkat çekti: 'Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı sonunda bitiyor mu?'

Britanya'nın Daily Mail gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anketlerde 10 puan geride olduğuna dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimlerinde 20 yıllık iktidarının sona erebileceğini belirtti.

T24'ün aktardığına göre Daily Mail gazetesinden Chris Jewers, 6 Şubat depremlerinden sonra Erdoğan hükümetinin müdahalesinin yetersiz kaldığının düşünüldüğünü, bunun da Erdoğan'ın oylarının erimesine sebep olduğunu ifade etti.

Haberde Türkiye'de depremlerin yanı sıra Suriye'den gelen milyonlarca sığınmacı ve hayat pahalılığı krizinin de önemli gündemler olduğu belirtildi.

Anketlere göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın 10 puan önünde olduğunu belirten Daily Mail gazetesi, 14 Mayıs'ı birçok kişinin Türkiye'nin tarihindeki "en önemli seçim" olarak gördüğünü belirtti.

Jewers, "Seçim sadece Türkiye'ye kimin liderlik edeceğini değil, aynı zamanda nasıl yönetileceğini, ekonominin ne yönde ilerleyeceğini, Ukrayna'daki savaşı hafifletmekte ve Orta Doğu'da ne rol oynayacağını, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerinin kaderini kararlaştıracak" yazdı.

Haberde birçok uzmanın anketlerde Erdoğan geride gözükse de "yarış bitti" düşüncesine kapılınmaması gerektiğini söylediği vurgulandı.

Teneo Intelligence Kurucu Ortağı Wolfango Piccoli, "Türkiye'de ters giden her şeyden Erdoğan'ı sorumlu tutmak yeterli olmayacaktır. Geçmiş seçimler Erdoğan'ın müthiş bir kampanyacı olduğunu gösterdi., ancak son zamanlarda söyledikleri dokunuşunu ve seçmenle bağ kurma yeteneğini kaybettiğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.