Finlandiya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın onayını almak için Türkiye'ye gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği duyurulan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'dan ülkesinin NATO üyeliği talebine onay almak adına ziyarette bulunacağını söyledi. Reuters'a demeç veren Niinistö, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya karar verdiğinde liderler düzeyinde görüşmek isteyeceğini biliyorduk" dedi.

İSVEÇ: SEÇİMLERDEN SONRA ONAY BEKLİYORUZ

Öte yandan Almanya'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı. Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna seçimlerden sonra onay vermesini beklediklerini belirterek "Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir. Buna saygı duyuyoruz. İsveç olarak Finlandiya ile beraber girmeyi isteriz. Biz de üyelik için hazırız. Türkiye'deki seçimlerden sonra onay bekliyoruz" diye konuştu.

'PUTİN, EMPERYALİST HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK'

İsveç Başbakanı NATO'ya üyelik sürecinde verdiği destekten ötürü Almanya'ya teşekkür ederken Ukrayna'ya destek olmaya sürdüreceklerini söyledi. Kristersson, "Putin emperyalist emellerine ulaşamayacağını bilmeli" dedi.

Ukrayna savaşının AB için kritik bir jeopolitik dönüm noktası olduğunu ifade eden Kristersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, genişlemeyi yeniden gündeme getirdi, ancak yeni ülkeleri AB'ye entegre etmek zor olacak. Bunun alternatifi Rusya ve Çin'in etkisine engel olmamaktır. Bu hem AB hem de çevremizdeki tüm istekli ülkeler için en az arzu edilen sonuç olacaktır" diye konuştu. ​​​​​​​Kristersson ayrıca yeni üyeleri entegre edebilmek için AB içinde kurumsal reformların öneminin altını çizerek "Ukrayna ve diğer aday ülkeler, AB'ye katılmaya hazır olduklarında, halihazırda kulüpte yer alan bizler onları karşılamaya hazır olmalıyız" açıklamasında bulundu.