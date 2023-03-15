Tren kazası sonrası anketlerde Çipras birinci sırayı Miçotakis'in elinden aldı

Yunanistan’daki tren kazasının çoğu öğrenci 57 kişinin hayatına mal olması, muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP), oy kaybına uğradığını gösteren bir anket yayınlandı.

T24'ten Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, Haber sitesi zougla.gr tarafından ve 3 bin 500 kişi arasında yapılan anket, YDP’nin 6 puan gerilediğini, radikal SYRİZA ana muhalefet partisinin ise YDP’nin ilk defa 3 puan önüne geçtiğini gösterdi.

SYRİZA’nın yüzde 25.6’a çıktığını ; YDP’nin ise yüzde 22.2’e düştüğünü gösteren anketin sorularını yanıtlayanların yüzde 80’i ise “tren kazasının 21 mayısta yapılması beklenen genel seçimleri etkileyeceği” yanıtını verdi.

Ulaştırma Bakanı Kostas Achileas Karamanlis’in kaza günü sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etmesinin yeterli olduğuna inanların oranı yüzde 14 iken; kazadan sonra “daha fazla bakanın istifa etmesi gerektiğine” inanların oranının yüzde 82 olması dikkatleri çekti.

İstifa eden Ulaştırma Bakanının “bu seçimlerde milletvekili adaylığını koymaması gerektiğine” inanların oranı ise yüzde 79’larda bulunuyor.

“Tren kazasında sorumluluk kimde?” yolundaki soruyu yanıtlayanların yüzde 64’ü “gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ilgisizliğini” sorumlu gösterirken; ankete katılanların ancak yüzde 5’i tren kazasında, ihmal ve deneyimsizlikle suçlanan Larissa istasyon şefini sorumlu gösterdi.

Ancak aynı anket , seçmenlerin Yunan Devlet Yollarının (OSE) bu denli ihmal edilmesinden duyduğu öfkenin aşırı sağcı/ aşırı milliyetçi partilerde , aynı 20010’daki ekonomik kriz günlerinde “protesto amaçlı” bir oy patlaması yaşatabileceği endişelerini de artırması olasılığını ortaya çıkardı.