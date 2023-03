Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı Yunanistan'da taziye mesajı geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Güneydoğu'daki sellerin ardından yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine, Türkiye halkına ve hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Deeply saddened by the tragic loss of lives following the floods in southeast #Türkiye. We extend our sincere condolences & deepest sympathy to the victims’ families, the people and government of Türkiye pic.twitter.com/bbbgAcQpUp