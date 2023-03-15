Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Yunanistan, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yaşanan selde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı Yunanistan'da taziye mesajı geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Güneydoğu'daki sellerin ardından yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine, Türkiye halkına ve hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi. 

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