2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Türkiye'nin adım adım seçime gittiği şu günlerde, partilerin alacağı oylar kadar anket sonuçları da merak ediliyor. İşte 2023 yılında yapılan tüm anketler ve partilerin oy oranları.
2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anketlerde sonuçlar şöyle:
TAG ARAŞTIRMA
TAG Araştırma'nın 7-10 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete göre partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 31,2
CHP: Yüzde 26,6