Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç!
TAG Araştırma şirketi, Mart ayı içinde yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketi katılımcılarına aynı zamanda "bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu da yöneltti.
2023 seçimine iki aydan kısa bir süre kala anket şirketleri de harekete geçti. En isabetli tahminleri yapmak için birbiriyle yarışan şirketler, peş peşe anket sonuçlarını da açıklamaya başladı.
Son olarak TAG Araştırma, Mart ayı içinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yanında cumhurbaşkanı adaylarından kimi tercih edecekleri de soruldu.
Ankete göre "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlar şöyle oldu:
AKP: Yüzde 31,2